Появилась информация об инсульте у Киркорова

Филипп Киркоров в мае попал в больницу после того, как на концерте получил ожог. Поп-король не сразу обратился к медикам, и в результате у него развился бурсит. Лечили исполнителя хита "Единственная" несколько недель.

Точный диагноз представители артиста так и не огласили, это вызвало самые разные слухи. Когда Филипп впервые после болезни появился на публике, его вид ужаснул поклонников. Киркоров едва двигался, на сцене держался неуверенно, и даже практически не шевелил руками. Люди сочли, что певец мог перенести инсульт.

Кардиолог Фаине Лобжанидзе в беседе с "Комсомольской правдой" высказалась о возможных диагнозах артиста. Она предположила, что раз у Филиппа сахарный диабет, то и инсульт вполне мог быть.

"Если говорить об инсульте, то, как ни удивительно это может звучать, но нередко первым "проявлением" сахарного диабета может оказаться именно он или даже инфаркт", — пояснила специалист.

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А в версию с бурситом врач не верит. Оказывается, эта болезнь напрямую не связана с ожогом. "Это воспаление суставной сумки и может быть вызвано травмой самого сустава, инфекционным процессом или ревматологическим заболеванием", — рассказала кардиолог.