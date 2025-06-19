Ведущая Елена Летучая рассказала, как ее загипнотизировала цыганка

Ведущая Елена Летучая рассказала, как однажды к ней подошла цыганка. Звезда отдала незнакомке все деньги.

Летучая стала гостьей программы «Шоу Воли».

Она рассказала ведущим, как однажды с ней заговорила цыганка. Дальше Летучая не помнила, что произошло, однако отдала все одолженные у друга деньги.

Летучая не исключила, что ее загипнотизировали. На уточняющий вопрос, верит ли она в гипноз, ведущая ответила утвердительно.

Ранее Летучая рассказывала, что муж возил ее зашивать подбородок и поддерживал. Елена рассуждает: другой мужчина стукнул бы кулаком по столу и потребовал остановиться из-за проблем со здоровьем. Однако избранник еще до свадьбы говорил, что не будет ограничивать Елену в работе.