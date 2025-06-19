Дробыш ответил Прохору Шаляпину, пригрозившему ему «серьезными друзьями»

Продюсер Виктор Дробыш ответил артисту Прохору Шаляпину, который в новом интервью в очередной раз негативно высказался о нем. Композитор дал понять, что публично ругаться с блогером больше не видит смысла. Его слова публикует StarHit.

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Отношения Дробыша и Шаляпина не сложились после шоу «Фабрика звезд». Все эти годы после проекта они обмениваются колкостями в адрес друг друга, и этот конфликт никак не утихает. В 2024 году Виктор заявил, что «откопал» Прохора, но он выбрал путь скандалов на ток-шоу, а не музыки. После этого артист признался, что не видит в композиторе авторитет, поэтому не считается с его мнением.

В новом интервью Шаляпин вновь прошелся по продюсеру и рассказал, что хочет побить его и сделать так, чтобы его заставили молчать. По словам блогера, у него есть такая возможность благодаря серьезным друзьям. Однако это заявление Дробыша не испугало.

«Я даже не понимаю, о чем он говорит. Знаете, все написано в баснях у Крылова уже давно: «Моська, знать она сильна, что лает на слона». Вот Слон и Моська прямо… Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего», - поделился Виктор Дробыш.

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Отметим, что после «Фабрики звезд» Прохор пытался строить музыкальную карьеру, но в последние пару лет стал делать упор больше на блогерскую сферу. Он делился, что в Сети зарабатывает больше, чем на сцене.

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