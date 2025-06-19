Нового мужа Бородиной могут арестовать

Нового мужа Ксении Бородиной могут арестовать или отправить на обязательные работы. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Напомним, что бизнесмен Николай Сердюков оказался в центре скандала из-за своего стиля вождения. По данным СМИ, он разъезжает по Москве на роскошном автомобиле супруги стоимостью 35 млн рублей, регулярно нарушая ПДД.

За плечами супруга телеведущей уже 264 неоплаченных штрафа на общую сумму около 300 тысяч рублей. Автоюрист Лев Воропаев предупредил о возможных последствиях.

«За каждый вовремя не оплаченный штраф Николаю может грозить арест сроком до 15 суток, обязательные работы или штраф в двукратном размере. Такое важно пресекать. Не стоит ждать и копить штрафы. Ему не стоит забывать, что существуют и более грубые нарушения, за которые могут вообще лишить прав», – поделился эксперт.

Сердюков сейчас занимает пост гендиректора компании тещи, матери Бородиной. Некоторые поклонники ведущей открыто обвиняют его в корыстных интересах. Раньше он был известен как блогер и продюсер.

Новый муж Ксении Бородиной стал директором в компании тещи

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