Блогеру Митрошиной продлили срок домашнего ареста

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, продлили срок домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.ru

Решение о продлении срока меры пресечения принял Чертановский суд Москвы, отметило агентство.

10 марта сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Блогер Митрошина не имеет задолженности перед налоговыми органами

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в социальной сети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте блогер опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее адвокат Митрошиной рассказал, чем она занимается под домашним арестом.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.