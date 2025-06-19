Даная Пригожина откровенно рассказала о минусах уменьшения груди

После долгих лет сомнений Даная Пригожина наконец решилась на операцию по уменьшению груди и теперь откровенно делится подробностями.

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«Это было страшно, но оно того стоило!» — признается звезда.

Оказалось, что реальность восстановления сильно отличается от пугающих прогнозов врачей.

«Мне говорили, что чувствительность вернется только через три месяца, а у меня все восстановилось уже на третий день!» — удивляется Даная.

Но без трудностей не обошлось. Пришлось временно забыть о любимой позе для сна — первые два месяца только на спине, потом на боку.

«Спать „креветкой“ на животе можно будет лишь через три месяца. Но ради такого результата можно потерпеть!» — философски замечает Пригожина.

Особенно тяжело дался отказ от тренировок. «Три месяца без спорта — настоящее испытание для меня», — признается звезда. Хотя некоторые ограничения она нарушила почти сразу — вопреки рекомендациям врачей села за руль уже на следующий день после выписки.

Самым сложным оказалось психологически решиться на операцию.

«Я шла к этому 12 лет! Все это время мечтала избавиться от постоянных болей в спине и шее», — вспоминает Даная.

Теперь же она наслаждается результатом:

«Можно наконец-то носить любые купальники, летом иногда обходиться без лифчика. Последние 12 лет я не могла даже в магазин выйти без бюстгальтера!»