Иранские СМИ выдали Макаревича* за летчика сбитого израильского истребителя

Иранское информационное агентство Nour News показало фотографию основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макревича* в новостном сюжете о взятом в заложники пилоте истребителя F-35 Армии обороны Израиля.

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Журналисты после бурной реакции в Сети узнали о своей ошибке и оперативно удалили видеоролик. При этом сам музыкант поблагодарил иранское СМИ за бесплатное рекламу отметил, что в последнее время в прессе про него появляется множество информации, о которой он сам и не догадывался.

17 июня израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у супруги музыканта Эйнат Кляйн. По ее словам, машину пришлось отдать для военных нужд по экстренной повестки.

13 июня появилась информация о том, что иранские военные сбили два израильских истребителя F-35 и взяли в плен женщину-пилота одного из самолетов. Уже на следующий день СМИ сообщили, что иранские ПВО уничтожили «еще один F-35» Израиля. При этом появившаяся в Сети фотография якобы сбитого самолет, вероятно, была сгенерирована нейросетью.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.