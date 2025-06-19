Машков рассказал об отказе работать в Лондоне

Народный артист России Владимир Машков встретился со студентами театральных вузов и вспомнил о годах учебы. Он признался, что мог остаться жить за границей, но отказался.

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Как рассказал звезда «Ликвидации», он учился в общей сложности восемь лет, а также стажировался в США, Великобритании и других странах.

После окончания Новосибирского театрального училища в середине 80-х годов он поступил на курс Олега Табакова в Школу-студию МХАТ.

«Уже поднимался «железный занавес». И мы, студенты вместе с нашим мастером, ездили в Венгрию, Англию и дальше по всему миру от Японии до Америки. Мы учились в Джульярдской школе (Расположена в нью-йоркском Линкольн-центре – прим. ред.). Учились там два месяца. Это был большой опыт международного обмена», - приводит слова Машова Kp.ru.

По словам актера, некоторым студентам в итоге предложили продолжить обучение в Лондоне, но никто не согласился.

«Наши ребята были тогда морально устойчивыми ко всяким «соблазнам», к тому же большими патриотами. И все вернулись на любимую Родину... Не остались в Лондоне», - заключил Машков.

Ранее Владимир Машков резко высказался об уехавших из страны знаменитостях. Председатель Союза театральных деятелей РФ назвал «сбежавших» артистов «предателями» и заявил, что не желает с ними работать.