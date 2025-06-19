Популярную российскую юмористку назвали бегущей с корабля крысой

Популярная российская юмористка и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Варвара Щербакова в беседе с бывшей фигуристкой Евгенией Медведевой ответила хейтерам, которые критикуют ее за переезд из Хабаровска в Москву. Запись интервью доступна на YouTube.

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По словам Щербаковой, ее часто критиковали за то, что она называла Хабаровск провинцией и за то, что она переехала оттуда в Москву.

«Говорить о том, что мы гниды и крысы, которые бегут с корабля, ну Бога ради, говорить можно все, что угодно. Просто у меня были мечты, были цели и мне этого хотелось», — сказала Щербакова.

Юмористка также заявила, что люди, которые критикуют ее переезд в Москву, на самом деле просто завидуют, поскольку тоже мечтали об этом.

Ранее Щербакова рассказала, как однажды встретила фанатку, которая назвала ее вонючей и нечесаной. Щербакова отметила, что встреча с фанаткой произошла в аэропорту Хабаровска, и подчеркнула, что выглядеть плохо рано утром перед длительным перелетом — абсолютно нормально.