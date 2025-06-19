«Отзеркалил с матом»: Шаляпин о конфликтах с Дробышем

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что они с продюсером Виктором Дробышем «триггерят» друг друга уже двадцать лет, и заявил о пренебрежении в свой адрес со стороны продюсера. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на YouTube-шоу, в котором принял участие Шаляпин.

Шаляпин - финалист проекта «Фабрика звёзд-6». Руководителем проекта был Дробыш.

Шаляпин рассказал, что недавно в одном из чатов послал продюсера «в одно место». По словам певца, когда он сталкивается с неуважением в свой адрес, то отвечает зеркально.

«Я не могу человека считать авторитетом, если этот человек меня лично не уважает», - заявил Шаляпин.

Он добавил, что сказал Дробышу в лицо, что тот не является для него авторитетом. По мнению Шаляпина, его сегодняшний успех не связан с продюсером.