Вика Цыганова высказалась о российском паспорте Ани Лорак

Певица Вика Цыганова прокомментировала сообщения по получении российского гражданства украинской певицей Каролиной Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак. Исполнительница хита «Русская водка» напомнила, что в 2023 году активисты пытались выдворить артистку с территории РФ из-за публичной поддержки Украины.

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«После выдачи паспорта Ревве, кажется, что дно пробито и ниже падать уже некуда, а тут такие новости...», - написала Цыганова в своем Telegram-канале.

Артистка подчеркнула, что Ани Лорак никогда не высказывалась в поддержку СВО, однако публиковала посты в поддержку Украины. Кроме того, певица весной 2025 года специально ездила в Армению или Грузию, чтобы получить новый паспорт гражданина Украины.

«Она живёт и зарабатывает в России с 2014 года, но отказываться от украинского гражданства не собирается. В России спецоперацию артистки по получению паспорта Украины не оценили и не поняли. Концерты Куек отменяются по всей стране, а бывшие поклонники певицы пишут, что разочарованы её двуличием. И тем не менее, несмотря на явное недовольство народа, ей тайно выдали гражданство России. Как такое вообще возможно и зачем нашей стране подобные граждане?» - возмутилась Цыганова.

Она также отметила, что в 2023 году общественные организации требовали признать Лорак иноагентом и выдворить из страны, но вместо этого ей вручили российский паспорт.

«Что это, если не антинародная деятельность? Героям России, бойцам СВО паспорт не выдают, а граждане, собирающие деньги для врагов России, спокойно получают гражданство России», - заключила певица.

Напомним, Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта в феврале 2024 года. По данным СМИ, певица изучала вопрос получения гражданства РФ с осени 2022 года, когда против нее на Украине ввели санкции. В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал Лорак помощь с получением паспорта РФ. Однако тогда певица отказалась, заявив, что не собирается менять гражданство.

Лорак призвали высказаться по поводу СВО после получения паспорта РФ

Поле начала СВО Ани Лорак на некоторое время исчезла из медийного пространства, однако в 2023 году продолжила выступать с концертами в России. При этом артистку подозревали в спонсировании ВСУ, однако она опровергла все домыслы.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал новость о получении певицей Ани Лорак российского гражданства «плевком обществу», так как артистка не обозначала свою позицию по специальной военной операции.