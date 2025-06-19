Продюсер рассказал, что говорят в шоу-бизнесе о состоянии Киркорова

В начале июня певец Филипп Киркоров вернулся к работе после госпитализации. В больницу он попал из-за ожога, который получил после номера с пиротехникой. Однако, несмотря на выписку, состояние артиста по-прежнему вызывает вопросы у поклонников. Что о здоровье «поп-короля» говорят в шоу-бизнесе, порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

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Впервые после выписки из клиники Филипп появился на Премии МУЗ-ТВ. На красной дорожке артист выглядел болезненно — натянуто улыбался и даже слегка шатался. Мероприятие он покинул сразу после того, как получил награду. А спустя пару недель Киркоров согласился выступить на свадьбе в Ташкенте. Впрочем, поклонники отметили, что вид вокалиста был неважный.

«Потух огонь», — именно так описали концерт певца в Сети.

За Филиппа переживают не только поклонники, но и знаменитости. По словам продюсера Сергея Дворцова, в звездой тусовке обсуждают — певцу действительно сейчас непросто. Причем для полноценного выздоровления ему понадобится несколько месяцев.

«В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально. Он только начинает восстанавливаться. Я думаю, что для полного выздоровления ему понадобится не менее полугода. Процесс очень долгий», — поделился Дворцов.

Несмотря на то, что Филипп уже выступил на одном корпоративе после выписки, полноценно к работе он пока вернуться не может. Продюсер допустил, что певцу пришлось сократить количество выступлений из-за состояния здоровья. По его словам, Киркоров храбрится и не показывает, как ему тяжело.

«Скорее всего, количество корпоративов у него сократилось. Сейчас он уделяет больше внимания себе, здоровью, нежели каким-то концертам. Выступлений у него сейчас в принципе мало. На сегодняшний день пока что гастрольного графика, я так понимаю, у него нет четкого. Надеемся на скорейшее выздоровление. Его состояние оставляет желать лучшего, но он этого не показывает», — заявил Дворцов.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров отправил детей в США.