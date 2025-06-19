Конфликты с женой, гонорары за концерты: как живет Маликов

Народный артист России Дмитрий Маликов продолжает свою творческую карьеру. Издание NEWS.ru узнало, как обстоят дела в личной жизни певца и чем он занимается в настоящее время.

Известно, что Маликов женат на Елене Изаксон более 30 лет. У пары двое детей: старшая дочь Стефания (25 лет) и младший сын Марк (7 лет), рожденный суррогатной матерью. Недавно Маликов признался, что в семье случаются ссоры из-за его обидчивости. Он не любит критику, как многие творческие люди.

В молодости Дмитрий встречался с Натальей Ветлицкой, но их отношения продлились около трех лет. В настоящее время Маликов зарабатывает от 1,5 млн рублей за концерт, что делает его востребованным артистом. Он готовится к сольному выступлению в Кремлевском дворце, подчеркивает издание.

Дмитрий родился в семье артистов: его отец Юрий Маликов — заслуженный артист России, а мать выступала в «Самоцветах». В 14 лет он начал сочинять песни и поступил в музыкальный колледж при консерватории. Настоящая популярность пришла к нему в 1988 году с хитами «До завтра», «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь», а в 20 лет он собирал «Олимпийский» на сольных концертах.