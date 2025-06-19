Ким Кардашьян заподозрили в пластике

В аэропорту Лос-Анджелеса Ким Кардашян появилась в откровенном наряде, который заставил поклонников в очередной раз схватиться за голову, пишет Daily Mail. Ее черный топ-халтер и обтягивающие леггинсы подчеркивали не просто стройную, а почти нереально тонкую талию, которая выглядела еще миниатюрнее по сравнению с пышными бедрами.

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Этот образ моментально вызвал новую волну обсуждений — как ей это удается? Ким годами твердила, что ее фигура — результат жестких диет и изнурительных тренировок. В 2018 она хвасталась, что ее талия уменьшилась до 24 дюймов (61 см), а в 2022 похудела на 9,5 кг, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро. Но сейчас ее силуэт выглядит ещё более экстремальным.

Фанаты спорят: одни верят, что такой эффект возможен только с помощью хирургии, другие считают, что она просто довела до совершенства свою систему тренировок. Ким же продолжает демонстрировать фигуру в соцсетях, но так и не дает прямых ответов на вопросы о возможных операциях.