Тестя Павла Прилучного объявили в международный розыск

Аршак Брутян, тесть актера Павла Прилучного, объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

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Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в правоохранительных органах.

— Аршак Робертович Брутян объявлен в международный розыск, суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, — цитирует МВД РИА Новости.

Ранее в Тверском суде Москвы заявили, что бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск. Ранее в СМИ сообщили, что Тлиашинова задолжала налоговой около полумиллиарда рублей. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий на следующий день сообщила, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении Тлиашиновой — за ней числится долг по налогам на общую сумму 431 миллион рублей. Как живет и на чем зарабатывает Инна Тлиашинова, выясняла «Вечерняя Москва».