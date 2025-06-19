Названа причина похудения Елены Ваенги на 15 килограммов

Елена Ваенга похудела на 15 килограммов, удивив своих поклонников. Разумеется, всем стало интересно, а как именно певице удалось так преобразиться. В разговоре с порталом «Страсти» диетолог Кристина Пришвина раскрыла секрет исполнительницы хита «Курю».

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По словам Пришвиной, секрет заметного похудения Ваенги не в диетах или популярных среди других знаменитостей средствах. Чтобы процесс похудения был качественным, она полностью изменила подход к еде: сладкое, жареное и жирное заменила на зелень, крупы, бобовые и немного мяса. Певица также отказалась от перекусов перед сном и «еды на автомате».

«Ваенга не просто похудела. Она перешла на новый уровень отношения к себе. И, пожалуй, именно поэтому её результат — не временный. Такой гармоничный подход к жизни и питанию помогает долго удерживать результат и не срываться,», — высказалась Пришвина.

А ещё Елена научилась отличать психологический голод от реального.

«Ваш организм хочет пить, но вы можете начать есть. Из пищи тоже поступает жидкость, но в меньшем количестве. Поэтому свою жажду вы просто утоляете огромным количеством еды. При желании поесть сначала выпейте воды и подождите, дайте организму разобраться самому», — заметила эксперт.

Оказывается, Ваенга даже заключила пари с директором — ещё и на такую сумму, чтобы была мотивация не сорваться. Как видим, лайфхак работает.