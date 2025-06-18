Андрей Макаревич* вынужден подрабатывать на Кипре, чтобы прокормить семью

71-летний Андрей Макаревич* этим летом берётся за любые подработки, чтобы прокормить жену, сына и тёщу, — сообщает «КП». По данным издания, музыкант-иноагент вынужден петь везде, где ему ещё платят: например, в барах, на заграничных курортах — в клубах и забегаловках, в том числе и на Кипре. Кроме того, лидера группы «Машина времени» приглашают на свадьбы. Ждут его и на русофобском фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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Былых гонораров, когда выступление группы могло стоить 10 миллионов рублей, Макаревич* больше не получает. Концерт на закрытой частной вечеринке возможен уже за 20 тысяч евро (около 1,8 млн рублей). Известно, что запросов минимум и большинство дат свободны. Гастроли осенью запланированы исключительно по малым залам в США.

В 2019 году Макаревич* тайно сыграл свадьбу в Израиле по еврейским канонам. На церемонии присутствовали только родные и близкие. 41-летняя жена Андрея Макаревича*, экскурсовод Эйнат Кляйн (ранее Инна Калинина) родила певцу сына Эйтана в Тель-Авиве.

* Признан иноагентом в РФ.