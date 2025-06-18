Телеведущая Эвелина Бледанс высказалась о синяках на спине. Соответствующий комментарий приводит «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, 56-летняя знаменитость взволновала заметивших ее туристов многочисленными гематомами на теле. Причиной такого внешнего вида звезда назвала оздоровительный массаж.

«Меня никто не бил, это я массаж сделала. Я решилась в Турции на массаж Гуаша. Он очень популярен в Китае, не зря там средняя продолжительность жизни составляет 80 лет. Считается, что такой массаж — отличная профилактика многих заболеваний», — уточнила она.

При этом Бледанс подчеркнула, что процедура была крайне болезненной.

«Это действительно больно: я кричала от боли. Но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдет моему организму на пользу. Ради здоровья я готова на многое: терпеть боль, плакать, иногда даже матерится. Главное, чтобы потом был результат», — Эвелина Бледанс телеведущая.

Среди прочего, собеседница издания подчеркнула, что пятна на ее спине — нормальная реакция.

«У меня вся спина действительно красная! Так и должно быть. Считается, что интенсивность пятен зависит от стадии заболевания. Покраснения возникают, потому что из организма выводятся вредные вещества», — заключила Бледанс.

В марте Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности. Знаменитость рассказала, что сохранить фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.