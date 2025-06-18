Продюсер рассказал о причинах развода Киркорова и Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Алла Пугачева разошлись по финансовым причинам.

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Об этом News.ru рассказал бывший директор артиста, продюсер Леонид Дзюник.

"Когда я работал с Киркоровым, все деньги она вкладывала в бизнес. Сначала она пыталась делать чипсы "АБ ", туда деньги шли, потом какой-то заводик собиралась купить. В какой-то момент Киркоров понял - ну как понял, я ему показал, что те деньги, которые он зарабатывает и которые должны идти на его личные нужды, уходят благодаря финансовому директору Пугачёвой непонятно куда. Поэтому и произошёл скандал и последовал развод", - поведал Дзюник.

Киркоров и Пугачева развелись в 2005 году после десяти лет брака. В качестве причин СМИ называли непростой характер артиста, а также его финансовые неудачи с постановкой мюзикла "Чикаго".