Регина Тодоренко сообщила о своей третьей беременности

Одна из ведущих телепередачи «Орел и решка», актриса и блогер Регина Тодоренко призналась, что ждет третьего ребенка.

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Одна из ведущих телепередачи «Орел и решка», актриса и блогер Регина Тодоренко призналась, что вместе со своим мужем, певцом Владом Топаловым, ждет третьего ребенка.

Об этом в день своего 35-летия она рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«За эти годы я прыгала с водопада Виктория, погружалась на дно океана и однажды посадила самолет. Я побывала в 109 странах, покорила гималайскую вершину, получила ТЭФИ, взяла тысячу интервью, озвучила оскараносный «Энканто», записала музыкальный альбом. Вела шоу и строила шалаши в джунглях. И знаете, все, что я перечислила выше, — это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы «СЕМЬЯ». Мне 35 и скоро нас будет пятеро», — написала Регина.

Одновременно с этим стало известно, что впервые Регина и Влад вместе станут ведущими нового реалити — «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница».