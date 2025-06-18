Актера Кирилла Сафонова потеряли после обстрелов Израиля

Поклонники потеряли актера Кирилла Сафонова после обстрелов Израиля. Об этом сообщает NEWS.ru.

Последнее сообщение на странице 51-летнего артиста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) было опубликовано 11 июня до начала эскалации военных действий между Израилем и Ираном.

В последнем на данный момент посте актер говорил, что билеты на премьеру его короткометражного фильма, запланированную в день его рождения 21 июня, распроданы.

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Известно, что артист живет в городе Ашкелон, находящемся на границе с сектором Газа и подвергающемся обстрелам. Возможно, артист прячется в бомбоубежище.

Накануне актер Максим Виторган признался, что идет первым делом покупать круассан после выхода из бомбоубежища в Израиле. Виторган отметил, что еда помогает ему «заедать стресс».