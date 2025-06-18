Интересные роли, потери и тюремный срок: взлеты и падения Валентины Малявиной

Советская актриса Валентина Малявина сводила с ума мужчин, но несчастливые браки, потеря детей, смерть сожителя и зависимость от алкоголя сломали ее. Как сложилась жизнь звезды, рассказало издание «СтарХит».

Сегодня, 18 июня, Валентине Малявиной могло исполниться 84, но артистка умерла 30 октября 2021 года. В последние годы с днем рождения ее поздравляли только сестра, священник и персонал пансионата для слабовидящих.

Родившаяся за четыре дня до войны Валентина Малявина с детства мечтала о карьере актрисы, но с 14 лет была уверена, что ее жизнь сложится печально. Причиной этого стала встреча с гадалкой.

«Старая цыганка долго смотрела на мою руку, молчала, затем вздохнула и сказала: «Счастья в твоей жизни будет много, но печали еще больше. Ты очень скоро выйдешь замуж, но с супругом проживешь недолго. Появятся и другие мужья. Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала», - вспоминала актриса роковые слова.

Первой любовью 17-летней Валентины Малявиной и ее первым мужем стал Александр Збруев, учившийся в соседней школе. Они встречались тайно из-за строгих родителей, но когда Малявина забеременела, расписались и во всем признались. Мать актрисы пришла в ужас от беременности дочери. Когда Збруев находился в отъезде, его молодую супругу обманом заманили в клинику, и вызвали искусственные роды.

«Последнее, что я помню - иглу, входящую мне в вену. После этого отключилась. А когда проснулась, то беременной уже не была. Эта трагедия все перевернула в моей жизни - я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами», - вспоминала Малявина.

После этого брак рухнул, Збруев винил жену в прерывании беременности и считал, что это решение принадлежит именно ей. Однако драма не помешала Валентине начать учебу в «Щуке», а затем стать актрисой театра и кино. Она дебютировала на экране в картине «Первое свидание», затем получила роль у Андрея Тарковского в «Ивановом детстве». А жирную точку в первом браке поставила неверность. По словам Збруева, измена жены разбила ему сердце.

Вскоре Малявина сблизилась с Александром Кайдановским, но его женой так и не стала, несмотря на шесть лет отношений, которые прошли в скандалах, скачках от любви до ненависти, расставаниях и воссоединениях.

Затем, на съемках картины «Подсолнухи», Малявина познакомилась с режиссером Павлом Арсеновым. Его трепетное отношение пересилило страх, актриса вышла замуж и родила ему дочь. Но спустя несколько недель девочка умерла от инфекции. Ее смерть разрушила этот брак.

При этом Малявина продолжала сниматься. Она получила роли в «Портрете Дориана Грея», «Короле-олене», фильмах «Красная площадь» и «Когда рядом мужчина». Актрису узнавали, у нее были поклонники, в театре благодарные зрители подносили букеты, но до звезд первой величины она так и не дотянулась.

Трагедией завершились и следующие отношения Малявиной – с юным актером Станиславом Жданько. Сблизившись с актрисой, Жданько понял, что у нее серьезные проблемы с алкоголем и взял с нее обещание завязать со спиртным. Несмотря на счастливое начало, и эта любовь была разрушена.

«В вечер его смерти мы повздорили. Он вышел из себя, а я подлила масла в огонь - начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не употреблять. А потом спокойно вышла из кухни. Через час я вернулась, а там лежал Стас весь в крови», - рассказывала актриса.

Изначально смерть Жданько сочли самоубийством, однако спустя несколько лет родственники умершего возобновили расследование, и Малявину посадили за убийство, приговорив к девяти годам лишения свободы. Актрису выпустили раньше по амнистии в честь 70-летия Советской власти. Она долго не могла привыкнуть к окружающему миру: перестройка, смена экономики, кризис в кинематографе. Последний раз она появилась на экране в «Женщине для всех», «Осенних соблазнах» и в сериале «Редакция».

А затем свои тоску и боль артистка начала топить в алкоголе. Ее дом заполнился случайными знакомыми, собутыльниками и сомнительными людьми. В итоге один из таких «друзей» толкнул Малявину, та неудачно ударилась головой и в результате травмы потеряла зрение. Другой «товарищ» по имени Андрей жестоко обманул артистку: переписал ее квартиру на улице Габричевского на себя, а несчастную хозяйку отправил в Курск, где ее чудом нашли и поместили в пансионат для слабовидящих.

К актрисе пускали только родственников, она же ждала лишь Александра Збруева. Он помог ей вернуться на театральные подмостки после тюрьмы, поддерживал ее материально, но в пансионат так и не приехал.