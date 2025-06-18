СМИ рассказали о судебном процессе с участием Марии Кожевниковой

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что актриса Мария Кожевникова, связанная с компанией ООО «Ремоут Индастриз», подала иск против другого общества с ограниченной ответственностью. По данным канала, в иске идет речь о ненадлежащем исполнении обязательств по заключенным договорам.

По информации «Звездача», сумма исковых претензий составляет 1 670 000 рублей. Других деталей Telegram-канал не приводит.

Мария Кожевникова - мастер спорта по художественной гимнастике и российская актриса, известность которой принесла роль Аллы Гришко в сериале «Универ». Кожевникова была депутатом Госдумы VI созыва.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что юристы актрисы участвуют в судебном разбирательстве о взыскании оплаты услуг ЖКХ.