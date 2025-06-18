Жена Андрея Мерзликина прокомментировала новости о разводе с актером

45-летняя супруга Андрея Мерзликина впервые с момента появляения слухов о ее разводе с мужем вышла на связь. Елена дала первое и последнее разъяснение касаемо ситуации.

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Напомним, известие о разладе в паре появилось не на пустом месте. Журналистам удалось отыскать информацию о предстоящем заседании по бракоразводному процессу в столичном суде. Оно должно пройти 19 июня.

Накануне не слишком радостного события прежде молчавшая Елена Мерзликина опубликовала совместное фото с актером, которое сопроводила коротким комментарием:

«Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный Мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением к нашей личной жизни!»

И как бы поклонникам пары ни хотелось, чтобы новость о разводе была лишь вымыслом, жена артиста ее не опровергла. Зато намекнула на отсутствие третьих лиц, виновных в ситуации. Недавно Мерзликина заподозрили в романе на стороне, и почти уже бывшая жена встала на его защиту.

Тем временем актер в своем Telegram-канале успел сообщить о том, что чевтеро детей после расставания родителей, вероятно, останутся жить с ним:

«Мои дети, мой дом, моя совесть и мои принципы при мне. Мы вместе. А те кто не с нами — их выбор. Бог нам судья».

Что именно случилось в крепкой паре, которая пробыла в браке почти 20 лет, по-прежнему остается загадкой.