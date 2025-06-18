Певица Земфира, признанная в России иностранным агентом, отменила единственный концерт в Казахстане. Он должен был состояться в Алматы 6 июля.

Об отмене выступления певица сообщила в своем Telegram-канале. По словам Земфиры, "с этим концертом с самого начала все пошло не так".

"4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри". Разумеется, по надуманной причине. За 2 недели до концерта. Для меня "афиша" — святое, поэтому мне не понять", - написала раздосадованная певица.

Она добавила, что пыталась провести концерт и ей жаль, что сделать это не удалось.

Земфира анонсировала выступление в Казахстане в мае. Изначально концерт должен был пройти в городе Конаев в 70 километрах от Алматы. Площадка вмешает до 20 тысяч человек. Две недели назад стало известно, что Земфира перенесла выступление в Алматы на стадион "Хан-Тенгри" при Казахском национальном университете. По данным из открытых источников, вместимость арены — всего 3 тысячи человек. Причина смены площадки не называлась.

* - признана в России иностранным агентом.