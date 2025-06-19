Ани Лорак получила российское гражданство 9 июня

Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении.

Отмечается, что паспорт ей был выдан 9 июня. Источник агентства отметил, что Каролина Куек стала гражданкой России и сохранила свое настоящее имя — Каролина. В апреле Telegram-канал Mash сообщил, певица тайно обновила украинский паспорт. В марте 2024 года Ани Лорак подала заявление на российское гражданство. На Украине Лорак не выступала с 2017 года, так как, по словам артистки, на родине на нее давили.

После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. В России же ее обвинили в сборе донатов для ВСУ. Сама певица заявила, что никогда не финансировала военных и не будет этого делать.