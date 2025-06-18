Автор песни про капибару поблагодарил Макрона за продвижение трека

Диджей Алексей Плужников, также известный под псевдонимом «Сто-Личный Она-нас», сочинивший песню «Капибара», в среду, 18 июня, поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за продвижение его композиции — тот опубликовал в своем TikTok-аккаунте видеоролик, снятый на саммите «Большой семерки» (G7), наложив на него трек.

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В опубликованном коротком ролике лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский идут под песню российского диджея. В беседе с журналистами Плужников рассказал, что узнал о ролике Макрона от друзей, но сначала не поверил им, подумав, что видеоролик создали с помощью нейросети.

— Почему он (Эммануэль Макрон — прим. «ВМ») выбрал мой трек, я не знаю. Думаю, просто взял хайповый и известный миру трек. А может, президенту лично нравится моя песня! Ну, я шучу, конечно, — заявил музыкант.

Она добавил, что в комментарии под видео поблагодарил французского лидера за выбор трека. Плужников признался, что удивился случившемуся, и выразил уверенность в том, что благодаря публикации Макрона его песня станет популярнее, передает kp.ru.

9 июня президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC, на котором прозвучала песня «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Под эту композицию на ринг вышел боец смешанных единоборств в тяжелом весе Сергей Спивак, известный под прозвищем Полярный Медведь.