Уголовное дело и высказывания о России: как сложилась жизнь Марии Максаковой*

Уехавшая из России оперная певица Мария Максакова* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Как сложилась ее жизнь, разбиралось издание News.ru.

Уголовные дела в России

В Пресненском суде Москвы отметили, что артистка была оштрафована, так как не предоставила данные о себе как об иностранном агенте в уполномоченные органы.

«Максаковой-Игенбергс М. П. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», - пояснили в судебной инстанции.

При этом в феврале текущего года против Максаковой также было возбуждено уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Источник в правоохранительных органах пояснил, что певица не маркировала материалы, которые публиковала у себя на канале на YouTube, отмечает издание.

Это не первое дело в отношении певицы. В сентябре 2024 года Максакова стала фигуранткой дела по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). Согласно решению суда, певица была заочно арестована, а также объявлена в международный розыск.

Жизнь на Украине

Напомним, что изначально Максакова была депутатом Госдумы VI созыва от «Единой России» и входила в комитет по культуре. Она поддерживала политику президента Владимира Путина и считала партию главной политической силой страны.

Однако, не переизбравшись в парламент, певица вместе с мужем, депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, переехала в Киев. Там она родила сына. В итоге мужа артистки застрелили в центре украинской столицы.

По результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины, в организации убийства Вороненкова был заподозрен бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин. Однако его вина не была доказана.

При этом в одном из первых интервью на Украине певица отзывалась о России как о стране, где неприемлема критика в адрес власти, и заявила, что не может жить в государстве, которое требует полной лояльности.

В октябре 2017 года Максакова принесла извинения перед украинцами и крымскими татарами за голосование за включение Крыма в состав России в марте 2014 года. Позже она утверждала, что в голосовании не участвовала, поскольку не присутствовала на заседании.

А в 2023 году Максакова оказалась в центре скандала, дав интервью латвийским СМИ. В нем она выразила надежду на то, что Запад поставит Украине дальнобойные ракеты.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.