Муж Бородиной нарушил ПДД 264 раза на элитной машине супруги

Супруг Ксении Бородиной, передвигаясь по столице на ее автомобиле Mercedes-Benz G-класса, не соблюдает правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Стоимость машины составляет порядка 35 миллионов рублей. Как уточняется, автомобиль Mercedes-Benz G-класса 2023 года оформлен на Бородину, однако Николай Сердюков часто садится за руль машины.

«Правила дорожного движения исправно нарушаются — все штрафы же все равно прилетают хозяйке машины», — говорится в публикации.

По данным источника, супруг Бородиной был оштрафован на общую сумму 280 тысяч рублей, что составляет 264 штрафа. Кроме того, известно, что телеведущая приобрела автомобиль Mercedes в 2024 году, когда уже состояла в отношениях с Сердюковым.

3 июня в Барвихе состоялась свадьба Сердюкова и Бородиной. В качестве приданого Бородина принесла в семью две квартиры общей стоимостью более 270 миллионов рублей, особняк в элитном поселке за 50 миллионов рублей и автопарк на сумму 100 миллионов рублей. У Сердюкова же из имущества только место на парковке площадью 11,2 квадратных метра. Автомобиль у блогера отсутствует.