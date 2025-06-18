POPCAKE: певец Филипп Киркоров едва шевелится после ожога

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров еле стоит на ногах во время концерта. Об этом сообщает издание POPCAKE.

Филипп Киркоров еле стоит на ногах после ожога
© РИА Новости

Издание опубликовало ролик, в котором Киркоров практически не двигается на выступлении. POPCAKE заявляет, что артист «едва шевелится» после серьезных проблем со здоровьем.

25 апреля певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

В июле Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога. По словам исполнителя, он восстанавливался в течение месяца — в это время он находился в полной изоляции без телефона и связи.

Позже продюсер Яна Рудковская отметила, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она посоветовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.