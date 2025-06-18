Дочь Киркорова выложила фото с флагом США

Певец Филипп Киркоров отправил детей в США. Об этом сообщает издание Super.ru.

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По информации журналистов, 13-летняя дочь артиста Алла-Виктория сообщила в соцсетях, что прилетела в Америку. Наследница музыканта выложила фото с флагом США, а позже записала видео, где сказала, что она «теперь та самая american girl!» (американская девушка. — прим. ред.). Издание отметило, что Алла-Виктория проводит каникулы вместе с братом Мартином.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у артиста загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Получившего ожог Филиппа Киркорова уличили в обмане

В июне Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога. По словам исполнителя, он восстанавливался в течение месяца — в это время он находился в полной изоляции без телефона и связи.