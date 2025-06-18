Актер Дмитрий Дюжев раскритиковал идею создания ремейков сериала «Бригада» и фильма «Жмурки», отметив, что новые картины могут исказить первоначальное видение авторов. Об этом сообщает ТАСС.

Дюжев отметил, что в фильме «Жмурки» отражены наблюдения режиссера Алексея Балабанова, а в «Бригаде» - Алексея Сидорова. Дюжев снялся в обоих проектах.

«Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла - современным режиссерам лучше придумать свои истории», - подчеркнул актер.

Он назвал оправданными ремейки, в которых режиссер переносит действие старой картины в современный мир или на другую планету, так как ему нравится сюжет. Однако чаще всего это оправдание, считает Дюжев. Он добавил, что ремейки часто объясняют стремлением привлечь внимание нового поколения зрителей к истории.

«Переснимать картины могут исходя из порыва адаптировать советскую картину, которая нравилась им в их детстве, для детей, у которых эта же картина не вызывает интереса», - отметил Дюжев.

В то же время актер одобрил цифровую реставрацию «Бригады». В начале 2025 года отреставрированный сериал вышел на канале «Россия» в разрешении 4K.