Продюсер рассказал о состоянии здоровья Филиппа Киркорова

Некоторое время назад Филипп Киркоров пострадал прямо на концерте. Поп-король получил ожог после трюков с пиротехникой, и певцу даже пришлось лечь в больницу. В начале этого месяца он вернулся к работе, однако поклонники сомневаются, что Филипп Бедросович полностью восстановился.

Фанаты, увидев одно из последних выступлений артиста, отметили, что у него «потух огонь». Кроме того, много вопросов вызвал его голос, который звучал крайне слабо.

Продюсер Сергей Дворцов отчасти подтвердил тревожные догадки поклонников. «В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально», — поделился Дворцов с изданием «Страсти». Он добавил, что Киркоров лишь сейчас начинает восстанавливаться. Как минимум, певцу понадобится шесть месяцев, чтобы окончательно выздороветь.

Сергей не исключает, что Филипп Бедросович будет выступать реже, чем планировалось. «Скорее всего, количество корпоративов у него сократилось. Сейчас он уделяет больше внимания себе, здоровью, нежели каким-то концертам», — предположил Дворцов.