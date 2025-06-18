Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, снизила цену своей петербургской квартиры на Васильевском острове почти на три миллиона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, цена на трехкомнатную квартиру упала с 18 млн до 15,5 млн рублей, так как «даже на просмотр особо никто не приходил». Потенциальных покупателей смущает не только «бабушкин ремонт» и обшарпанные стены в квартире, но и то, что она по документам принадлежит как самой Болгар, так и ее сводным брату и сестре.

Напомним, что Болгар появилась в медиа-пространстве летом 2024 года. Она заявила, что является матерью трех детей Дурова и представила копии свидетельств о рождении, где в качестве их отца указан основатель Telegram.

При этом Болгар заявляла, что Дуров лишил их общих детей финансовой поддержки и не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Она также обвинила бизнесмена в том, что тот применил физическое насилие к одному из детей. Рассмотрев ее иск, Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав.