Бывший адвокат Майкла Джексона Брайан Оксман заявил, что знает настоящую причину смерти артиста. В разговоре с Radar Online он выразил уверенность в том, что певца "убили" судебные разбирательства по делу о сексуализированном насилии.

В 2005 году, за четыре года до смерти поп-короля, его обвинили в домогательствах к 13-летнему Гэвину Арвизо на ранчо Neverland. Джексон был признан невиновным, однако скандал имел серьёзные последствия - отношение к певцу в обществе резко изменилось.

По словам Оксмана, "Майкл звонил по ночам десятки раз. Он не переставал спрашивать: "Почему? Я так хорошо к ним относился, а они выдумывают эту ложь". Он не мог найти ответа на этот вопрос до самой смерти". Скандал и последовавшая за ним потеря аудитории привели артиста к эмоциональному истощению.

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Певец также чувствовал себя преданным британским журналистом Мартином Баширом, который взял у него интервью для противоречивого телевизионного документального фильма "Жизнь с Майклом Джексоном", в котором выставил его педофилом.

Это, по словам Оксмана, ужасно напугало певца - он говорил, что умрёт, если его посадят в тюрьму, поскольку к обвиняемым по статьям о сексуализированном насилии заключённые относятся особенно жестоко.

В 2009 году поп-король скончался из-за остановки сердца, произошедшей в результате передозировки сильнодействующим снотворным. Ему было 50 лет.