Долги и личная жизнь: где сейчас Игорь Петренко?

Российский актер Игорь Петренко продолжает творческую деятельность. О том, что известно о его личной жизни и ситуации с долгом по алиментам, рассказывает NEWS.ru со ссылкой на СМИ.

В частности, известно, что Петренко полностью выплатил долг по алиментам бывшей супруге Екатерине Климовой. Многодетный отец погасил около 10 млн рублей задолженности.

После развода пара заключила соглашение о выплатах на содержание сыновей, но в какой-то момент Игорь не справился с обязательствами. В прошлом году долг превысил 10 млн рублей. Пандемия и новый брак с Кристиной Бродской осложнили ситуацию. Петренко пытался снизить сумму выплат, но безуспешно. Полностью расплатиться ему удалось за полтора года.

Петренко был трижды женат. Первый брак с актрисой Ириной Леоновой продлился четыре года. В 2004 году он женился на Екатерине Климовой, с которой у него двое сыновей. В 2014 году пара рассталась. В 2016 году Петренко женился на Кристине Бродской, у них трое дочерей.

В марте 2022 года Игорь Петренко поддержал специальную военную операцию. С 2014 года он регулярно посещает Донбасс с гуманитарными миссиями, считая, что каждый имеет право на свою точку зрения, но не должен способствовать врагу.