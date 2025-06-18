Елена Летучая купила пакет кала за 40 тысяч рублей

Известная российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что купила пакет кала для специальной процедуры. Подробности она раскрыла в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

© Lenta.ru

Летучая объяснила, что вместе со съемочной группой программы «Новый Ревизорро» на канале «Пятница!» проверяла клиники, которые предлагают провести трансплантацию фекальной микробиоты — процедуру, которую используют, чтобы восстановить микрофлору кишечника. Во время этой процедуры фекальный материал здорового человека помещают в кишечник пациента.

Летучая добавила, что процедура оказалась дорогостоящей.

«Я купила вот такой пакетик — очень сложно было купить — за 40 тысяч рублей», — отметила она.

По словам ведущей, клиники, которые проводят эту манипуляцию утверждают, что такая процедура, которую также называют пересадкой кала, помогает излечить некоторые болезни и похудеть. Однако Летучая считает, что это не соответствует действительности.

В мае на «Пятнице!» анонсировали выход «Нового Ревизорро» с Летучей. Сообщалось, что выпуски будут посвящены расследованиям разного вида мошенничества.