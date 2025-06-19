Соседов рассказал, кто из иностранных звезд ворует русские песни

Зачастую звезды отечественного шоу-бизнеса используют мотивы зарубежных исполнителей, чтобы вдохновиться или создать новый хит. Многие привыкли, что российские звезды заимствуют мелодии у западных коллег, но бывают и обратные случаи, сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.

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В качестве примера Соседов привел британскую рок-группу The Searchers.

— Они в свое время просто сплагиатили нашу песню «Из-за острова на стрежень». И, кстати, именно эта русская композиция сделала группу звездами. Или турецкая певица полностью скопировала песню группы «Белый орел» и исполнила свою версию «Как упоительны в России вечера», но на свой лад, полностью соблюдая мелодию, — поделился Соседов.

Он напомнил и о песне Бейонсе «Be Alive», которая могла позаимствовать мелодию из композиции Николая Расторгуева «Ты неси меня река». При этом критик уточнил, что зарубежные артисты стараются брать лишь отрывки из русских песен, которые незнакомы западной аудитории.

Соседов заключил, что чаще всего иностранные артисты все же стараются купить право на исполнение песен других звезд, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»

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*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.