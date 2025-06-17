Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

Израильские военные забрали автомобиль у жены лидера «Машины времени» Андрея Макаревича*. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, речь идет о пикапе марки Mitsubishi, его забрали для военных нужд. Супруга музыканта Эйнат Кляйн, комментируя произошедшее, сыронизировала, что «призвали на службу» пока только машину.

Отмечается, что сам Макаревич в настоящее время находится на гастролях в Европе.

Напомним, что музыкант уехал из РФ в Израиль после начала СВО. В том же году Минюст РФ признал Макаревича иноагентом из-за его высказываний в адрес России. Музыкант пытался оспорить свое включение в перечень иноагентов, но суд отклонил его иск.

*признан в РФ иноагентом