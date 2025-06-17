Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

Израильские военные забрали пикап у жены лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что их автомобиль Mitsubishi забрали для военных нужд.

Супруга рок-музыканта Эйнат Кляйн сыронизировала, что «призвали на службу» пока только машину. Сам Андрей Макаревич сейчас на гастролях в Европе.

Ранее музыкант, уехавший из России после начала специальной военной операции в Израиль, заявил, что его пытался обмануть русскоговорящий журналист. Артист уточнил, что его супруге написал лже-представитель украинского агентства УНИАН.