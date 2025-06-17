Рудковскую раскритиковали за покупку Лабубу: «Полный кошмар»

Продюсер Яна Рудковская с сыновьями сняла распаковку Лабубу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рудковскую раскритиковали за покупку игрушек Лабубу, которые она решила распаковать перед камерой. Поклонники не оценили ролик продюсера.

«Полный кошмар», «Зачем такое снимать и тратить деньги?», «Побежала смотреть быстрее сыновей», — написали они.

До этого Ляйсан Утяшева снялась с сумкой за 2 миллиона рублей и Лабубу.

Эксперт объясняла популярность Лабубу. Эксперт дала прогноз тренду на игрушки Лабубу, подчеркнув, что на этом скачке они не остановятся.