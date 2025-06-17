Педагоги оценили вокал Киркорова после болезни

Педагоги по вокалу Андрей Юрец и Екатерина Скрипниченко оценили выступление певца Филиппа Киркорова после болезни. По их словам, трудности с исполнением композиций свидетельствуют о физическом и моральном истощении артиста, передает «Комсомольская правда».

Напомним, что в конце апреля Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге получил ожог руки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму. Первый выход в свет после болезни Киркорова произошел 7 июня, он появился на премии МУЗ-ТВ. Кроме того недавно он выступил на свадьбе, где выглядел очень болезненным и едва мог исполнить свой хит «Дива».

Комментируя это, Юрец указал, что у Киркорова налицо хроническая усталость или процессы, происходящие в организме «больного» человека.

«Смыкание голосовых складок — абсолютно здорового человека. Чего не скажешь по общей энергии и тому, как он "низит" и "плывет" по тональности. Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые», — добавил он.

По словам педагога, в таком состоянии певца на сцену выпускать не стоило. С ним согласилась и Скрипниченко, отметив, что голос — это не только про мышцы, но и моральные силы.

«Тут работают все мышцы голосового аппарата, грудного и головного отделов, а мозг постоянно должен давать команду, и человек должен быть в тонусе. Я считаю, что если он после перенесенной травмы и медицинских манипуляций вышел и спел живьем — это героический выход. Он мог бы включить фонограмму и не рисковать, но он вышел, понимая, что его публика любит живой звук, и спел по-человечески так, как у него получилось. Потери голоса нет, слышно лишь сиюминутное физическое истощение», — сказала она.

Скрипниченко считает, что все это свидетельствует о физическом и моральном истощении Киркорова. При этом она выразила уверенность, что певец сможет быстро восстановиться, но для этого ему нужно уйти в отпуск.