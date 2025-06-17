Названы подробности инцидента со старшим сыном Никаса Сафронова

Дмитрий Цыбульский, старший сын известного художника Никаса Сафронова, чуть не погиб из-за отёка Квинке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, острая аллергическая реакция с удушьем началась после того, как он по совету друга попробовал протеиновый коктейль на соевой основе.

Мужчина все же сумел доехать до ближайшей поликлиники. Врачи осмотрели его, диагностировали отёк Квинке, дали антигистаминные препараты. По их словам, если бы Дмитрий приехал немного позже — они не смогли бы его спасти.

Средний сын Сафронова, пианист Лука Затравкин, рассказал, что с его единокровным братом Дмитрием все в порядке, переживать за него не следует.

«Всё с ним в порядке. Не переживайте. Чего переживать? Не умер же. Такой ажиотаж вызвала эта новость! Просто люди в погоне за хайпом. Мы с отцом подробностей не знаем. Мы готовимся к Петербургскому экономическому форуму», — пояснил исполнитель.

Отек Квинке — это внезапное и потенциально опасное для жизни состояние, характеризующееся отеком кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки.

В качестве меры первой помощи можно принять антигистаминный препарат.