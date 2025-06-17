Волочкова заявила, что не лезет в семейную жизнь дочери

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за молодого человека по имени Никита. Молодые люди, как утверждает балерина, живут отдельно и самостоятельно. Звездная мама, по собственному признанию, старается не лезть в их отношения.

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Волочкова рассказала о жизни дочери после свадьбы в беседе с Woman.ru. По словам Анастасии, она активно общается с наследницей по телефону. При этом балерина не донимает Ариадну непрошенными советами.

«У них своя самодостаточная и сложившаяся семья, и они никого, слава тебе господи, не пускают в этот мир, в этот союз. Живут самостоятельно, отдельно!» — заявила артистка.

Также молодая пара иногда навещает Анастасию в ее особняке. В последний раз дочь с мужем гостила у нее 10 дней назад. Что касается атмосферы в новоиспеченной семье, то балерина уверяет в отсутствии каких-либо проблем.