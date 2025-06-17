Актер Игорь Петренко погасил долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой

Актер Игорь Петренко полностью погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Многодетный отец выплатил около 10 млн рублей.

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Петренко потребовалось около полутора лет, чтобы полностью погасить долг. Наиболее крупные суммы актер внес в прошлом году. В итоге его долг в феврале превысил миллион рублей, а в мае — около 600 тыс. рублей. Теперь, по информации StarHit, экс-супругу Климовой осталось заплатить 15 тыс. рублей.

Петренко и Климова развелись после 10 лет брака в 2014 году. Супруги договорились, что Игорь должен выплачивать детям 33% от общего дохода. По некоторым данным, бывшие супруги зафиксировали сумму — примерно 500 тысяч рублей в месяц.

Однако в 2016 году Петренко женился на актрисе Кристине Бродской, которая родила от актера троих детей. С 2022 года актер перестал платить алименты бывшей жене. При этом он оставил ей и детям квартиру в Москве.

Напомним, Игорь сохранил хорошие отношения с детьми от предыдущего брака. Актер старается проводить с мальчиками как можно больше времени, но также называет их мать «самой лучшей на свете».