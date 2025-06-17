Кашпировский выгнал Елену Летучую из зала

Ведущая телешоу «Ревизорро» и «Новый Ревизорро» на канале «Пятница!» Елена Летучая рассказала, что посетила сеанс экстрасенса Анатолия Кашпировского. В выпуске «Шоу Воли» на ТНТ, доступном на Rutube, она заявила, что медиум дважды выгонял ее из зала.

По словам ведущей, на выступлении Кашпировского она была вместе со съемочной группой «Нового Ревизорро». Летучая вспомнила, что сидела в первом ряду и замечала, что экстрасенс смотрит прямо на нее.

«Кадрил меня Кашпировский», — поиронизировала она.

Ведущая добавила, что при этом он грубо и резко разговаривал со зрителями, в том числе с ней.

Затем Летучая вышла на сцену, чтобы Кашпировский провел над ней манипуляции, которые, по его словам, могут излечить от аллергии, однако он отказался это делать.

«Он меня прогнал. Не стал он меня ронять (вводить в гипноз — прим. «Ленты.ру»). Он тыкнул в меня микрофоном и сказал: "Иди отсюда, со сцены"», — поделилась впечатлениями Летучая.

В мае «Пятница!» сообщила, что в эфир выйдет «Новый Ревизорро» с Летучей. Программы будут посвящены расследованиям в сфере мошенничества.

Летучая вела «Ревизорро» с 2014 по 2017 годы. Вместе со съемочной группой ведущая посещала рестораны, кафе и отели, чтобы проверить, соответствуют ли заведения санитарным нормам.