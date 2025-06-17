Марат Сафин появился в блоге Виктории Бони и произвел фурор

Легенда мирового тенниса Марат Сафин неожиданно появился в блоге Виктории Бони и произвел фурор. Экс-первая ракетка мира уже много лет ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому каждое его появление на публике провоцирует шквал эмоций.

Так, накануне Марат вместе с Боней побывал на дне рождении их общей подруги Маницы. Все трое сфотографировались на память. Снимки Виктория опубликовала в ТГ-канале.

Подписчицы не скрыли восторга, увидев звезду тенниса: «Ооо, легенда — Марат Сафин! Красавец!», «Марат Сафин! Ему приветище из России! Знаем и помним его как классного теннисиста. Легендарные матчи! Всех благ ему», «Марат красавчик! С годами только лучше становится».

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А позднее Виктория разместила видео с пляжа — на кадрах снова мелькнул Сафин. «Боня, тебе очень идет Марат», — отметили фолловеры.

Пост Виктории оценила ее «заклятая подруга» Алена Водонаева, которая, к слову, некогда фанатела от Марата. Как-то журналистка решилась и подкатила к нему с предложением дать ей интервью. Однако ответа от Сафина она так и не получила.