Отец Жанны Фриске заявил, что ищет возможность пообщаться с внуком

Со смерти Жанны Фриске прошло десять лет, а её близкие до сих пор не могут уладить конфликт, связанный с её сыном Платоном. Дмитрий Шепелев запретил родителям артистки общаться с внуком, и 72-летний Владимир Борисович уже не так сильно, как прежде, верит в то, что сможет связаться с ребёнком.

В разговоре с KP.RU он дал понять, что по-прежнему ищет возможность пообщаться с внуком, чтобы понять, как Платон относится к родне покойной мамы.

«Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать своё сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смириться. Душа болит, но что-то надо делать», — отметил Владимир.

К слову, журналисты общались с отцом звезды на кладбище в день годовщины её смерти. Во время интервью Владимир Борисович отметил, что чувствует себя не очень хорошо. Помимо проблем с сердцем у него болит поджелудочная.