Лана Дель Рей показала отца в день его рождения

Лану Дель Рей нельзя назвать активной пользовательницей соцсетей. В ее личном блоге практически невозможно найти фото с мужем и другими членами семьи. Лишь по особым случаям звезда меланхоличной поп-музыки делает исключения.

Сегодня Дель Рей опубликовала фотографию с отцом Робертом Грантом в день его рождения. Заодно Лана поздравила папу с Днем отца, который в США отмечали 15 июня. На снимке близкие родственники тепло обнимались и сияли от радости. Роберт был одет в рубашку с цветастым принтом, черные брюки и бейсболку. Певица облачилась в черное платье в стиле ретро.

«С днем рождения, папа, и с Днем отца!» — подписала пост звезда.

Роберт Грант — известный в США бизнесмен в области инвестирования в недвижимость, также он занимался интернет-технологиями. Отец стал одним из тех, кто привил Лане любовь к музыке — он сочинял кантри-песни, а мама их исполняла. Спустя много лет Дель Рей вспоминала, как ее папа был горд, когда впервые посетил студию звукозаписи, где она работала над своей песней. Этот момент она запомнит на всю жизнь.