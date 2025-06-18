Волочкова высказалась об идее запретить пропаганду эскорта

Российская артистка балета Анастасия Волочкова прокомментировала предложение депутата Госдумы Андрея Свинцова запретить пропаганду эскорт-услуг. Ее слова приводит «Газета.ру».

Отмечается, что парламентарий также увидел пропаганду эскорта в фотографиях женщин с курортов, куда они ездят с разными мужчинами.

«Меня вообще поражает, почему депутаты вместо того, чтобы принимать законы, связанные с политикой, лезут в личную жизнь, лезут к женщинам именно с тем, чтобы что-то запретить. Почему им все время хочется так запретить», — заявила Волочкова, подчеркнув, что ей «абсолютно без разницы», что думает депутат.

Балерина добавила, что будет продолжать выкладывать фотографии с отдыха.

«Он в жизни не сможет мне ничего запретить», — заключила она.

Ранее Андрей Свинцов призвал приравнять пропаганду эскорта к пропаганде проституции.